Τα... πήρε ο Λέοναρντ με ερώτηση για το αν παίζει το καλύτερο του μπάσκετ (vid)

Ο ηγέτης των Κλίπερς είδε την ομάδα και πάλι να χάνει μεγάλο προβάδισμα και τελικά να χάνει και το παιχνίδι από τους Νάγκετς, με αποτέλεσμα να βγάζει εκνευρισμό στην συνέντευξη Τύπου. Σε ερώτηση που του έγινε για το αν παίζει στο καλύτερο του επίπεδο, απάντησε: «Απλά προσπαθώ να κερδίσω ένα παιχνίδι μπάσκετ. Άλλη ερώτηση», με το ύφος του να μην αφήνει περιθώρια άλλης αντίδρασης.

Για την ιστορία ο Λέοναρντ είχε 36 πόντους, 9 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 κλεψίματα και 12/24 σουτ, με τα στατιστικά του να δείχνουν ότι είναι προφανές ότι παίζει σε ένα εξαιρετικά υψηλό επίπεδο.

“Just trying to win a basketball game. Next question please”

Kawhi after the Game 5 loss pic.twitter.com/Ik71xMVBF6

— Bleacher Report (@BleacherReport) September 12, 2020