Κλίπερς: H μοναδική ομάδα που έχει χάσει πάνω από μια φορά προβάδισμα 16 πόντων στα playoffs! (pic)

Δεν πήγε καλά το παιχνίδι των Κλίπερς κόντρα στους Νάγκετς, με την ομάδα του Ντένβερ να κάνει μια τεράστια ανατροπή και να μένει ζωντανή στο παιχνίδι της πρόκρισης. Οι Κλίπερς είχαν πάρει προβάδισμα 16 πόντων και... κατάφεραν να το χάσουν και τελικά να ηττηθούν με 111-105.

Με αυτόν τον τρόπο έγιναν η μοναδική ομάδα που έχει χάσει προβάδισμα 16 πόντων, πάνω από μια φορά, σε παιχνίδια των playoffs. Τώρα πρέπει να ανασυνταχθούν και να δουν τι είναι εκείνο που τους κάνει να χάσουν την συγκέντρωση τους και μαζί και τις διαφορές που φτιάχνουν.

The Clippers are the only team to blow multiple 16-point leads this postseason. pic.twitter.com/zegi0DF5AH

