Ο Τάκο Φολ πήρε αγκαλιά τον Ουόκερ και ήταν σαν... παιδί του! (vid)

Η ομάδα της Βοστώνης προκρίθηκε στους τελικούς της ανατολικής περιφέρειας, κάτι που συμβαίνει για τρίτη φορά τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Οι Σέλτικς απέκλεισαν τους πρωταθλητές Ράπτορς και όπως ήταν λογικό, οι πανηγυρισμοί που ακολούθησαν ήταν ξέφρενοι!

Μάλιστα, ο τηλεοπτικός φακός «έπιασε» κι ένα απίθανο στιγμιότυπο, με τον Κέμπα Ουόκερ να «χώνεται» στην αγκαλιά του πανύψηλου Τάκο Φολ (2.26μ), ο οποίος μόλις άφησε κάτω τον συμπαίκτη του, ήταν λες και άφησε το... παιδί του!

