Τελικοί Ανατολής για πρώτη φορά χωρίς τους δύο πρώτους της κανονικής περιόδου!

Η ομάδα της Βοστώνης απέκλεισε τους πρωταθλητές Ράπτορς με 4-3 στη σειρά, ενώ νωρίτερα η ομάδα του Μαϊάμι απέκλεισε τους Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο (4-1).

Έτσι, Σέλτικς και Χιτ τώρα θα διασταυρώσουν τα... ξίφη τους στους τελικούς της Ανατολής, με μοναδικό στόχο την πρόκριση στους τελικούς του ΝΒΑ.

Μάλιστα, με την πρόκριση των δύο αυτών ομάδων στους τελικούς της περιφέρειάς τους γράφτηκε και ιστορία στην κορυφαία λίγκα, αφού για πρώτη φορά δεν υπάρχουν ομάδες από την πρώτη και δεύτερη θέση της κανονικής διάρκειας!

Οι Σέλτικς τερμάτισαν στην 3η θέση της regular season και οι Χιτ στην 5η, ενώ Μπακς και Ράπτορς ήταν σε 1η και 2η, αντίστοιχα.

For the first time in NBA history, the Eastern Conference Finals will NOT feature a No. 1 or No. 2 seed!

The No. 3 Celtics will face the No. 5 Heat pic.twitter.com/Vk9MwHJHkB

— SB Nation (@SBNation) September 12, 2020