Πόρτερ Τζούνιορ: «Πάμε μόνο με Γιόκιτς - Μάρεϊ, δεν άγγιξα μπάλα» (vids)

Οι Κλίπερς νίκησαν τους Νάγκετς με 96-85, κάνοντας το 3-1 στη σειρά και δημιούργησαν προβληματισμό στους αντιπάλους τους, ενόψει του πέμπτου παιχνιδιού.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ, τόνισε πως όλοι οι παίκτες των Νάγκετς πρέπει να υπολογίζονται στο παιχνίδι, αν θέλουν να νικήσουν μια ομάδα, όπως αυτή του Λος Άντζελες, δείχνοντας λίγο και τη δυσαρέσκειά του για το δεύτερο μέρος του Game 4, όπου δεν ακούμπησε μπάλα, όπως υποστήριξε.

«Απλά δεν άγγιξα την μπάλα. Δεν έκαναν τίποτα διαφορετικό», είπε. «Εννοώ, εξαρτάται από τις αποφάσεις, είναι στο χέρι των προπονητών το ποιος θέλουν να έχει την μπάλα στα χέρια του. Πάμε συνέχεια με τους Γιόκιτς και Μάρεϊ, οι οποίοι είναι φοβεροί παίκτες, δεν μπορείς να νευριάσεις ποτέ με αυτό. Αλλά πιστεύω πως για να νικήσεις αυτή τη ομάδα (Κλίπερς), πρέπει όλοι οι παίκτες να υπολογίζονται, πρέπει να κυκλοφορούμε την μπάλα λίγο καλύτερα. Δεν μπορούμε να είμαστε προβλέψιμοι».

“We just went to [Jokic] and [Murray] … I just think to beat that team, we got to get more players involved.”

