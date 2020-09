Σέλτικς-Ράπτορς 122-125: Δεν έλειψε η ένταση μετά το ματς (vid0

Ένα τέτοιο παιχνίδι όπως αυτό των Σέλτικς με τους Ράπτορς, στο οποίο οι «δεινόσαυροι» επικράτησαν στην δεύτερη παράταση με 125-122 και έστειλαν την σειρά στο game 7, δεν γινόταν να μην είχε και ένταση. Ε τα είχε όλα, θα του έλειπε η ένταση; Όχι βέβαια. Έτσι στο τέλος και της δεύτερης παράτασης με τον Σμαρτ να διαμαρτύρεται έντονα για φάουλ που έλεγε πως του έκανε ο Γκασόλ, υπήρξε μια ένταση ανάμεσα σε παίκτες των δύο ομάδων, που ευτυχώς με την σειρά τους έμειναν σε λίγα λόγια και τίποτα παραπάνω.

Both teams had some words after the wild 2OT finish pic.twitter.com/5TDbrWidxF

— Bleacher Report (@BleacherReport) September 10, 2020