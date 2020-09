Αντετοκούνμπο: «Αν ήταν στο χέρι μου θα έπαιζα και με ένα πόδι» (vids)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν κατάφερε να αγωνιστεί στο ματς των Μπακς με τους Χιτ, με συνέπεια τα... ελάφια να ηττηθούν από την ομάδα του Μαϊάμι και να μείνουν εκτός τελικών της Ανατολής. Ο Μάικ Μπουντενχόλζερ ξεκαθάρισε πως δεν υπήρχε περίπτωση να έβαζε τον Έλληνα φόργουορντ, ωστόσο ο ίδιος ο Γιάνναρος στις δηλώσεις του επισήμανε πως αν ήταν στο χέρι του θα έπαιζε και με ένα πόδι.

Αρχικά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επισήμανε: «Ήμουν σαν χαμένος. Αν ήταν στο χέρι μου θα έπαιζα και με ένα πόδι, δεν με νοιάζει. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι στην ομάδα που παίρνουν αποφάσεις με στόχο να με προστατεύσουν. Και αυτό έκαναν τώρα, πήραν μία απόφαση για την υγεία μου. Αγαπάω την ομάδα γι' αυτό, εκτιμάω ότι θέλουν να με προστατεύσουν. Ήθελα να παίξω, ο προπονητής το ήξερε, οι συμπαίκτες μου. Η ομάδα έβαλε την υγεία μου πάνω από τον πέμπτο αγώνα. Αυτό είναι μεγάλο για μένα»

Για το διαφορετικό πρόσωπο που έδειξαν οι Μπακς στην «φούσκα» του Ορλάντο: «Δεν ξέρω, αν είχα την απάντηση θα την είχα πει στους συμπαίκτες μου για να γίνουμε καλύτεροι. Προσπαθήσαμε να ήμαστε ο εαυτός μας. Η απουσία των 20.000 φιλάθλων μας έπαιξε ρόλο. Εγώ, οι συμπαίκτες μου, παίρνουμε ενέργεια από τον κόσμο. Έχουμε μία νεανική ομάδα η οποία... τρέφεται από αυτό, την ενέργεια των φιλάθλων. Να είσαι εδώ και να παίζεις μπροστά σε 20 άτομα, 20 καμεραμάν, ίσως να μας επηρέασε. Βέβαια και οι υπόλοιπες ομάδες έχουν να αντιμετωπίσουν μία παρόμοια κατάσταση, αλλά εμάς μάλλον μας επηρέασε περισσότερο».

