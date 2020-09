Δεν παίζει κόντρα στους Χιτ ο Αντετοκούνμπο (pic)

Με μία μεγάλη και σημαντικότατη απουσία θα αγωνιστούν οι Μπακς στο πέμπτο παιχνίδι με τους Χιτ για τα ημιτελικά της Ανατολής. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα που τον ταλαιπώρησε στον αστράγαλο και όπως γράφουν και στις ΗΠΑ θα μείνει εκτός. Θυμίζουμε πως οι Χιτ προηγούνται με 3-1 και με νίκη παίρνουν την πρόκριση στον τελικό της Περιφέρειας.

Giannis (right ankle sprain) is officially out for Game 5 vs. Heat, per @ShamsCharania pic.twitter.com/xhAEHdQDd9

— Bleacher Report (@BleacherReport) September 8, 2020