Σμιθ: «Ήταν ο Μίντλετον που περίμενα να δω χρόνια»! (pic)

Οι Μπακς έμειναν ζωντανοί στην ημιτελική σειρά της Ανατολής με τους Χιτ, μειώνοντας σε 3-1 έστω κι αν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τέθηκε από νωρίς νοκ άουτ αφού γύρισε τον τραυματισμένο του αστράγαλο στο 14'.

Ο Κρις Μίντλετον βγήκε μπροστά πραγματοποιώντας εντυπωσιακή εμφάνιση, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 36 πόντους (12/28 σουτ, 3/7 τρίποντα, 9/9 βολές), 8 ριμπάουντ, 8 ασίστ και 2 κλεψίματα στα 48' που έμεινε στο παρκέ

«Ο Κρις Μίντλετον και ο Έρικ Μπλέντσο ήταν σημαντικά στηρίγματα κι έσωσαν τη χρονιά για τους Μπακς. Ειλικρινά δεν πίστευα ότι θα τα καταφέρουν δίχως τον Γιάννη Αντετοκούνμπο! Έκανα ΛΑΘΟΣ! Αυτός ήταν ο Μίντλετον που περίμενα να δω χρόνια. Ήταν κατάλληλη στιγμή για να κάνει το step up...» ήταν το σχόλιο του γνωστού δημοσιογράφου του ESPN, Στέφεν Σμιθ ενώ ακολουθεί το Game 5 (9/1, 1:30, COSMOTE SPORT 4).

