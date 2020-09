Οι Λέικερς έφεραν τη σειρά με τους Ρόκετς στο 1-1, αφού έκαναν εξαιρετικό ματς οι ΛεΜπρόν και Ντέιβις.

Ο Βασιλιάς έφτασε τα 386 τρίποντα στην καριέρα του στην postseason και έτσι ανέβηκε στην 2η θέση, αφήνοντας πίσω του τον Ρέι Άλεν.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται ο Στεφ Κάρι που μετρά 470 εύστοχα.

Congrats to @KingJames of the @Lakers for moving up to 2nd on the all-time #NBAPlayoffs threes list! pic.twitter.com/e0z4lbLnKM

— NBA (@NBA) September 7, 2020