Γιόκιτς: «Είμαι υπομονετικός στην επίθεση γιατί δεν μπορώ να τρέξω»! (pic)

Το Ντένβερ έκανε το 1-1 στην ημιτελική σειρά της Δύσης με τους Κλίπερς, παίζοντας εντυπωσιακό μπάσκετ στο πρώτο ημίχρονο κι επικρατώντας με σκορ 110-101.

Η άμυνα των Νάγκετς κράτησε τον Λέοναρντ στους 13 πόντους με 4/17 σουτ και 0/3 τρίποντα ενώ ο Νίκολα Γιόκιτς έκανε double - double με 26 πόντους και 18 ριμπάουντ για τους νικητές.

Σε ερώτηση, μάλιστα για τον λόγο που είναι τόσο υπομονετικός στην επίθεση, ο Σέρβος σέντερ ήταν αφοπλιστικός:

«Είμαι υπομονετικός γιατί δεν μπορώ να τρέξω γρήγορα! Αυτή είναι η μόνη επιλογή μου»!

Nikola Jokic on why he’s so patient on offense:

“I’m patient because I cannot really run fast. That’s my only option.”

— Mike Singer (@msinger) September 6, 2020