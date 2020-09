Αρνητική ιστορία έγραψαν οι Μπακς, χάνοντας με 27 πόντους στην 4η περίοδο! (pic)

Οι Μπακς έχασαν ακόμα ένα παιχνίδι στην σειρά με τους Χιτ, είναι στο 3-0 και έδειξαν ότι δυσκολεύονται να αντιδράσουν. Η 4η περίοδος ήταν τραγική γι' αυτούς και μάλιστα το επιμέρους σκορ ήταν 40-13.

Αυτοί οι 27 πόντοι στην 4η περίοδο είναι η μεγαλύτερη διαφορά που έχει υπάρξει σε έναν αγώνα playoff στην ιστορία.

The Bucks were outscored by 27 in the 4th quarter, the worst points differential in a 4th quarter of a playoff game in the shot clock era. pic.twitter.com/svur85d3hX

— SportsCenter (@SportsCenter) September 5, 2020