Όπως είναι γνωστό, ο Μοράντ πήρε 99 πρωτιές στους 100 που ψήφισαν και μετά την δική του δήλωση ότι ψάχνει «αυτόν τον έναν» σειρά πήραν οι Μέμφις Γκρίζλις.

Μέσα από τον επίσημο λογαριασμό στο twitter καλημέρισαν όλον τον κόσμο «εκτός από τον έναν στους 100. Ξέρεις εσύ ποιος είσαι»

Good morning to everyone except that 1 out of 100........

You know who you are.

— Memphis Grizzlies (@memgrizz) September 4, 2020