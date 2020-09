Λέοναρντ - Μάρεϊ: Γράφουν ιστορία στην πρώτη «κόντρα» τους στα playoffs! (pic)

Συγκεκριμένα έγιναν οι πρώτοι αντίπαλοι παίκτες όλων των εποχών στο καλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη, οι οποίοι θα ξεκινήσουν σειρά στην postseason έχοντας κατά μέσο όρο τουλάχιστον 30 πόντους, 5 ασίστ και 5 ριμπάουντ.

Μέχρι σήμερα δεν παρατηρήθηκε ανάλογο φαινόμενο στο ΝΒΑ, δηλαδή να ξεκινούν τη σειρά δύο αντίπαλοι παίκτες με αυτά τα νούμερα.

O Τζαμάλ Μάρεϊ μέτρησε στη σειρά με την Γιούτα 31,6 πόντους, 6,3 ασίστ και 5,6 ριμπάουντ, ενώ ο Καουάι Λέοναρντ είχε απέναντι στο Ντάλας 32,8 πόντους, 10,2 ριμπάουντ και 5,2 ασίστ!

Αν μη τι άλλο, προβλέπεται τεράστια μάχη στα ημιτελικά της Δύσης!

LEONARD. MURRAY. GAME 1.

After a historic Round 1, #3 in the West @nuggets take on #2 @LAClippers tonight at 9:00 PM ET on TNT! #NBAPlayoffs pic.twitter.com/QwqnksH7Md

— NBA (@NBA) September 3, 2020