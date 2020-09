Όπως είναι γνωστό, ο Τζέφερσον είχε γράψει στο twitter ότι «ο Γιαννης είναι ένας Πίπεν και χρειάζεται τον Τζόρνταν του» προκαλώντας πολλές αντιδράσεις.

Μία από αυτές και του... ίδιου του Σκότι Πίπεν ο οποίος έδωσε αποστομωτική απάντηση στον Τζέφερσον: «Δεν είμαι ο Γιάννης, δεν έχω back to back toy back βραβεία MVP -είναι ζήτημα χρόνου να το πάρει- και ο Γιάννης δεν είμαι εγώ . Το ερώτημα είναι... Ποιος ήσουν εσύ ως παίκτης;» συμπεριλαμβάνοντας και ένα emoji να κλαίει από τα γέλια!

I’m not Giannis—I don’t have back-to-back league MVPs (he will in a matter of days)—and he’s not me. The question is... who were you as a player? https://t.co/Ce6tGU98s3

— Scottie Pippen (@ScottiePippen) September 3, 2020