Φρίκαρε ο Μάρεϊ όταν έμαθε ότι παίζει πάλι την Πέμπτη! (vid)

Οι Νάγκετς κατάφεραν και είναι στην επόμενη φάση των playoffs, δίνοντας πάντως μια πολύ σκληρή σειρά αγώνων κόντρα στους Τζαζ. Ο Τζαμάλ Μάρεϊ έδωσε όλη την ενέργεια του στο παρκέ και έκανε μερικές εκπληκτικές εμφανίσεις. Σίγουρα όμως τίποτα δεν γίνεται εύκολα και όπως είναι λογικό ο παίκτης των Νάγκετς, έχει κουραστεί αρκετά, με την συνέχεια πάντως να είναι ακόμα πιο δύσκολη, αφού οι Κλίπερς ακολουθούν.

Ο Μάρεϊ στην συνέντευξη που έδωσε, μετά το τέλος του αγώνα πληροφορήθηκε ότι την Πέμπτη έχει πάλι παιχνίδι και η αντίδραση του είναι επική, αφού φαίνεται ότι ένιωθε αρκετά κουρασμένος.

"We play Thursday?!" @BeMore27 was pretty bummed when @notthefakeSVP told him the Nuggets play again in two days pic.twitter.com/moJMqhF6K5

— SportsCenter (@SportsCenter) September 2, 2020