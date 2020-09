Θάντερ: Η κορυφαία παρουσία στα playoffs μετά τη φυγή Ντουράντ (pic)

Με τον Κέβιν Ντουράντ, οι Θάντερ έζησαν τις κορυφαίες στιγμές τους, ενώ έφτασαν σε σημείο να διεκδικούν ακόμα και πρωτάθλημα. Από τη στιγμή όμως που ο KD έφυγε από την Οκλαχόμα το 2016, τα πράγματα δυσκόλεψαν για την ομάδα.

Το 2017 και το 2019 οι Θάντερ έμειναν εκτός από τον πρώτο γύρο με σκορ 4-1, ενώ το 2018 αποκλείστηκαν με 4-2.

Φέτος παρόλο που κανείς δεν τους υπολόγιζε (0.2 % πιθανότητες να μπουν στα playoffs) στο ξεκίνημα της σεζόν, βρήκαν στον Κρις Πολ τον νέο τους ηγέτη και με τον CP3 έχουν κάνει την καλύτερη παρουσία τους στην μετά-Ντουράντ εποχή.

Ακόμα και να αποκλειστούν, θα έχουν φτάσει σε Game 7 στον πρώτο γύρο, κάτι που δεν έχει ξαναγίνει από τότε τους άφησε ο KD.

Whatever happens in Game 7, Chris Paul has led OKC to their best playoff finish since Kevin Durant left in 2016.

2017: First Round Game 5

2018: First Round Game 6

2019: First Round Game 5

2020: First Round Game 7 (worst case) pic.twitter.com/3ogpnLw3wa

— StatMuse (@statmuse) September 1, 2020