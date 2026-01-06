Οι Σάρλοτ Χόρνετς (13-23) πέτυχαν τον απόλυτο αιφνιδιασμό στην Οκλαχόμα, συντρίβοντας τους Θάντερ (30-7) με 124-97.

Οι Χόρνετς πραγματοποίησαν εμφατικό πέρασμα από την Οκλαχόμα, επικρατώντας των Θάντερ με 124-97 και υποχρεώνοντας την ομάδα με το καλύτερο ρεκόρ σε ολόκληρο το NBA στην πιο βαριά ήττα της φετινής σεζόν.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι 97 πόντοι αποτελούν season-low για την Οκλαχόμα, η οποία έμεινε κάτω από τους 100 πόντους για πρώτη φορά φέτος!

Ο Μπράντον Μίλερ σημείωσε 28 πόντους για τους Χόρνετς, που παρατάχθηκαν απέναντι στους Θάντερ έχοντας τρεις ήττες στους τελευταίους τέσσερις αγώνες τους, ωστόσο κυριάρχησαν στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης.

Από την άλλη πλευρά, ο Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ πέτυχε 21 πόντους, φτάνοντας τους 108 διαδοχικούς αγώνες με τουλάχιστον 20 πόντους, αν και είχε μόλις 7/21 σουτ εντός πεδιάς.

Αυτή ήταν η δεύτερη συνεχόμενη ήττα για τους Θάντερ, οι οποίοι ξεκίνησαν τη σεζόν με ρεκόρ 24-1 και πλέον βρίσκονται στο 30-7.

Τα δωδεκάλεπτα: 33-33, 50-67, 71-99, 97-124.