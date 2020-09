Κρις Πολ: Είχε παραπάνω πόντους από Χάρντεν-Ουέστμπρουκ μαζί στην 4η περίοδο! (pic)

Eίναι ένας από τους κορυφαίους clutch παίκτες της φετινής σεζόν ο Κρις Πολ και το έδειξε και κόντρα στους Ρόκετς.

Ο CP3 είχε 10 πόντους στην 4η περίοδο, ενώ Χάρντεν και Ουέστμπρουκ μαζί σημείωσαν 10.

Επίσης σούταρε με 5/7 (3/3 τρίποντα), τη στιγμή που οι άλλοι 2 είχαν 3/11. Αυτό έφτανε για να φτάσουν στο 3-3 οι Θάντερ.

Chris Paul scored 15 points in the 4th QT of Monday's win over the Rockets. That was more than Russell Westbrook and James Harden combined pic.twitter.com/cd2e3DZCFZ

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) September 1, 2020