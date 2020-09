Κρις Πολ: Ο άνθρωπος της... τελευταίας στιγμής και των κρίσιμων καταστάσεων! (pic & vid)

Οι Αμερικανοί λένε ότι «when the going gets tough, the tough get going» θέλοντας να τονίσουν ότι τα δύσκολα είναι για... λίγους. Ο Κρις Πολ έχει αποδείξει φέτος ότι είναι σαν το «παλιό, καλό, κρασί» και όταν δυσκολεύουν οι καταστάσεις είναι εκείνος που θα βγει μπροστά.

Άλλωστε και ο ίδιος είπε ότι «κάποιοι είναι φτιαγμένοι για τα δύσκολα» υπογραμμίζοντας τα όσα έκανε στην τελευταία περίοδο του αγώνα με τους Ρόκετς, σημειώνοντας 15 πόντους, εκ των οποίων τους 8 στο τελευταίο πεντάλεπτο! Αν ρίξουμε μια ματιά και στους αριθμούς θα δούμε ότι... τίποτε δεν είναι τυχαίο.

Συγκεκριμένα ο 35χρονος point guard της Θάντερ είναι πρώτος στο ΝΒΑ φέτος όσον αφορά τους περισσότερους πόντους στις κρίσιμες στιγμές του αγώνα (171π.) έχοντας 52,5% στα εντός παιδιάς και 40,6% στα τρίποντα. Αποτέλεσμα; Να έχει οδηγήσει την ομάδα του σε 32 νίκες (τις περισσότερες σε ολόκληρο το ΝΒΑ) έχοντας μόλις 14 ήττες!

Λέτε να έχει κρατήσει το καλύτερο για το 7ο ματς;