Γκρίζλις - Θάντερ 116-117: Ανατροπάρα οι πρωταθλητές (vid)
Μπορεί να βρέθηκαν να χάνουν με 65-46 στο ημίχρονο, όμως οι πρωταθλητές Θάντερ αντέδρασαν εντυπωσιακά στο δεύτερο μέρος και έτσι επικράτησαν στο τέλος με 117-116.
Με ένα σερί 14-2 στο τέλος έφτασαν στο 117-116. O Kαρούσο έκανε clutch μπλοκ στον Κάουαρντ στην τελευταία φάση της αναμέτρησης.
Από την πλευρά των νικητών δεν έπαιξε ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, όμως ο Τζέιλεν Γουίλιαμς ήταν εκεί με 26 πόντους 10 ασίστ και 5 ριμπάουντ. Στον αντίποδα δεν αγωνίστηκε ο Μοράντ, για τον οποίο η ομάδα του εξετάζει το ενδεχόμενο ανταλλαγής. Στους 23 πόντους και τα 7 ριμπάουντ σταμάτησε ο Τζάκσον.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.