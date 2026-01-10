Οι Θάντερ επικράτησαν με 117-116 των Γκρίζλις μετά από φοβερή ανατροπή.

Μπορεί να βρέθηκαν να χάνουν με 65-46 στο ημίχρονο, όμως οι πρωταθλητές Θάντερ αντέδρασαν εντυπωσιακά στο δεύτερο μέρος και έτσι επικράτησαν στο τέλος με 117-116.

Με ένα σερί 14-2 στο τέλος έφτασαν στο 117-116. O Kαρούσο έκανε clutch μπλοκ στον Κάουαρντ στην τελευταία φάση της αναμέτρησης.

Από την πλευρά των νικητών δεν έπαιξε ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, όμως ο Τζέιλεν Γουίλιαμς ήταν εκεί με 26 πόντους 10 ασίστ και 5 ριμπάουντ. Στον αντίποδα δεν αγωνίστηκε ο Μοράντ, για τον οποίο η ομάδα του εξετάζει το ενδεχόμενο ανταλλαγής. Στους 23 πόντους και τα 7 ριμπάουντ σταμάτησε ο Τζάκσον.