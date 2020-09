Κρις Πολ: «Κάποιοι είναι φτιαγμένοι για τα κρίσιμα» (vid)

Ο έμπειρος πλέι μέικερ πήρε την κατάσταση στα χέρια του ,σημειώνοντας 15 πόντους στην τελευταία περίοδο (και 22 από τους 28 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο) όπως επίσης και τις κρίσιμες βολές στο τέλος.

«Όταν φτάνει το τέταρτο 12λεπτο και τα κρίσιμα σημεία του αγώνα, κάποιοι παίκτες είναι φτιαγμένοι γι' αυτά. Και κάποιοι άλλοι τα αποφεύγουν. Τώρα πρέπει να συνεχίσουμε...» ήταν η χαρακτηριστική ατάκα του Κρις Πολ, ο οποίος οδήγησε την Οκλαχόμα στο 3-3 και τη σειρά σε έβδομο ματς.

Clutch time?

CP3: "Some people built for it." pic.twitter.com/UYpq0fbNF1

— ESPN (@espn) September 1, 2020