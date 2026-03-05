Καρφί Μπράουν σε Γκίλτζιους-Αλεξάντερ: «Καλύτερος στη λίγκα στο να πείθει τους διαιτητές»
Μεγάλο διπλό των Θάντερ μέσα στη Νέα Υόρκη. Η ομάδα της Οκλαχόμα επικράτησε με 103-100, σε ένα ματς πάντως που ο Μάικ Μπράουν ήταν έξαλλος για τον τρόπο αντιμετώπιζαν και προστάτευαν οι διαιτητές τον Γκίλτζιους-Αλεξάντερ.
Μάλιστα σε μια φάση φώναξε για φάουλ στον Καναδό που δεν δόθηκε και στη συνέχεια τα... έψαλλε στον διαιτητή που πέρασε μπροστά του. Ο εκνευρισμός του φάνηκε και μετά το τέλος του ματς.
«Κάνει εξαιρετική δουλειά στο να πείθει τους διαιτητές - καλύτερος από οποιονδήποτε στη λίγκα - ότι τον... χτυπούν», ανέφερε ο προπονητής των Νικς.
New York Knicks head coach Mike Brown on Shai Gilgeous-Alexander & the referees:— Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) March 5, 2026
“He does a great job convincing the referees — better than anyone in the league — that they’re hitting him.”
Shai in OKC’s WIN vs. NY: 26 PTS, 7/7 FTM
Oklahoma City shot 21/25 FTM, compared to… pic.twitter.com/h9ODcSDnvc
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.