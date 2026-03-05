Καρφί Μπράουν σε Γκίλτζιους-Αλεξάντερ: «Καλύτερος στη λίγκα στο να πείθει τους διαιτητές»

Νίκος Καρφής
Μπράουν
O Mάικ Μπράουν πέταξε το... καρφί του για τον τρόπο που αντιμετωπίζουν οι διαιτητές τον Γκίλτζιους-Αλεξάντερ.

Μεγάλο διπλό των Θάντερ μέσα στη Νέα Υόρκη. Η ομάδα της Οκλαχόμα επικράτησε με 103-100, σε ένα ματς πάντως που ο Μάικ Μπράουν ήταν έξαλλος για τον τρόπο αντιμετώπιζαν και προστάτευαν οι διαιτητές τον Γκίλτζιους-Αλεξάντερ.

Μάλιστα σε μια φάση φώναξε για φάουλ στον Καναδό που δεν δόθηκε και στη συνέχεια τα... έψαλλε στον διαιτητή που πέρασε μπροστά του. Ο εκνευρισμός του φάνηκε και μετά το τέλος του ματς.

«Κάνει εξαιρετική δουλειά στο να πείθει τους διαιτητές - καλύτερος από οποιονδήποτε στη λίγκα - ότι τον... χτυπούν», ανέφερε ο προπονητής των Νικς.

     

