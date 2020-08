O Γιάννης Αντετοκούνμπο ολοκλήρωσε τον αγώνα με τους Μάτζικ με 28 πόντους (3/5 βολές, 8/11 δίποντα, 3/6 τρίποντα), 17 ριμπάουντ (15-2), 3 ασίστ, 1 τάπα και 3 λάθη στα 28 λεπτά που έμεινε στο παρκέ.

Το video με τις καλύτερες στιγμές του:

Full highlights as the Bucks proceed to Round 2!! pic.twitter.com/D58lMfQhvR

— Milwaukee Bucks (@Bucks) August 29, 2020