Πολ: «Κουραστήκαμε να βλέπουμε τα ίδια πράγματα ξανά και ξανά»! (vid)

Η στιγμή που αστυνομικοί πυροβόλησαν πισώπλατα τον Αφροαμερικανό Τζέικομπ Μπλέικ μπροστά στα τρία παιδιά του έχει σοκάρει τις ΗΠΑ προκαλώντας εκ νέου κύμα οργής και μαζικών διαδηλώσεων στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

H ιστορική απόφαση των Μπακς να μην αγωνιστούν στο Game 5 της σειράς με τους Ορλάντο Μάτζικ το βράδυ της Τετάρτης (26/8) προκάλεσε ντόμινο αντιδράσεων στο ΝΒΑ και τον αμερικανικό αθλητισμό.

Από την πλευρά του, ο γκαρντ των Θάντερ και πρόεδρος της Ένωσης Παικτών, Κρις Πολ ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Θέλουμε να δούμε μια αλλαγή. Μια πραγματική αλλαγή. Κουραστήκαμε να βλέπουμε τα ίδια πράγματα ξανά και ξανά»!

"We're just tired of seeing the same thing over and over again."

CP3 discusses the NBA coming together to fight for real change.

(via @NBAonTNT)pic.twitter.com/7BGbYlCNXS

— Bleacher Report (@BleacherReport) August 28, 2020