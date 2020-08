Μπράουν για Μπακς: «Δεν έχουν να απολογηθούν για τίποτα, στηρίζω την απόφαση τους» (pic)

Οι Μπακς πήραν την ιστορική απόφαση να μην κατέβουν για να παίξουν κόντρα στους Μάτζικ και με αυτό τον τρόπο έστειλαν μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση κατά του ρατσισμού, του μίσους και των φυλετικών διακρίσεων.

Η στιγμή που οι αστυνομικοί πυροβόλησαν πισώπλατα τον Αφροαμερικανό Τζέικομπ Μπλέικ μπροστά στα τρία παιδιά του έχει σοκάρει τις ΗΠΑ, δεν γινόταν να περάσει έτσι και τα... ελάφια έδειξαν πως όσα συμβαίνουν στις ΗΠΑ είναι πολύ σημαντικότερα από το μπάσκετ.

Ήδη υπάρχει σκέψη για lockout την επόμενη σεζόν, ενώ θα υπάρξει νέα συνάντηση για να αποφασιστεί το μέλλον της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Στη συνάντηση που έγινε αρκετοί παίκτες ήθελαν να ακούσουν την εξήγηση των Μπακς για το γεγονός πως δεν ενημέρωσαν πριν πάρουν την απόφαση. Εκεί μίλησε ο Τζέιλεν Μπράουν των Σέλτικς και τόνισε πως τα... ελάφια δεν έχουν να εξηγήσουν τίποτα και σε κανέναν. Επίσης ανέφερε πως στηρίζει απόλυτα αυτό που έκαναν.

Sources: As some in tonight's meeting wanted to hear Bucks' explanation for making an abrupt decision independent of rest of teams to boycott game, Boston's Jaylen Brown essentially said that the Bucks didn't need to explain themselves and he fully supported what they did today.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 27, 2020