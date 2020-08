Λέικερς: Υπέρ της απόφασης των παικτών της και η ιδιοκτήτρια των Λέικερς (pic)

Ο ένας μετά τον άλλων οι ιδιοκτήτες των ομάδων του NBA τάσσονται στο πλευρό των παικτών για την απόφασή τους να μην αγωνιστούν λόγω της αστυνομικής βίας που επικρατεί στις ΗΠΑ. Μια απόφαση που αρχικά πήραν οι Μπακς, ακολούθησαν οι παίκτες και των άλλων ομάδων με την Λίγκα να αναβάλλει τα σημερινά παιχνίδια.

Για τους Μπακς οι ιδιοκτήτες των... ελαφιών τάχθηκαν υπέρ των παικτών, όπως έκανε και η πρώτη κυρία των Λέικερς. Συγκεκριμένα η ιδιοκτήτρια των... λιμνάνθρωπων, Τζίνι Μπας ανέφερε σχετικά: «Ήμουν ενθουσιασμένη που μας έβλεπα να παίζουμε και ήλπιζα να τελειώσουμε τη σειρά με τους Μπλέιζερς, αλλά υποστηρίζω τους παίκτες μας, σήμερα και πάντα. Μετά από 400 και πλέον χρόνια βίας, ρατσισμού και αδικίας, όλοι πρέπει να συνεργαστούμε για να πούμε πως αρκετά πια!».

I was excited to see us play - and hopefully close out our series - tonight. But I stand behind our players, today and always. After more than 400 years of cruelty, racism and injustice, we all need to work together to say enough is enough. #JusticeForJacobBlake #WeHearYou

— Jeanie Buss (@JeanieBuss) August 26, 2020