Μια κίνηση του Ντένις Σρούντερ εξόργισε τον Θανάση Αντετοκούνμπο που βρισκόταν στον πάγκο των Μπακς.

Οι Μπακς δεν δυσκολεύτηκαν να επικρατήσουν με 115-98 εκτός έδρας των Κινγκς. Τα ελάφια καθάρισαν την αναμέτρηση από τα μέσα της 4ης περιόδου όταν προηγήθηκαν με 104-88 με πρωταγωνιστή τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Πάντως στο τέλος είχαμε μικροένταση. Περίπου δύο λεπτά πριν το τέλος, ο Ντένις Σρούντερ έσπρωξε τον Greek Freak και τον σώριασε στο έδαφος. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να τρελαθεί ο Θανάσης που βρισκόταν στον πάγκο της ομάδας του.

Τα... είπε στον Ντένις Σρούντερ από μακριά, αλλά δεν είχαμε κάτι αξιοσημείωτο και το πράγματα ηρέμησε γρήγορα.