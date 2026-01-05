Δείτε μια από τις καλύτερες φάσεις του Γιάννη Αντετοκούνμπο κόντρα στους Κινγκς.

Με νίκη συνέχισαν την πορεία τους στο ΝΒΑ οι Μπακς, αφού δεν δυσκολεύτηκαν να επικρατήσουν με 115-98 εκτός έδρας των Κινγκς. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε κέφια και συνεχίζει να οδηγεί σε νίκες το Μιλγουόκι.

Ο Έλληνας σταρ ήταν οδοστρωτήρας και έβγαλε αρκετές εντυπωσιακές φάσεις κατά τη διάρκεια του ματς. Σε μια από αυτές πάτησε το γκάζι και κατάφερε να νικήσει τρεις αμυντικούς του Σακραμέντο, καρφώνοντας στο τέλος της φάσης.

Τρεις κόντρα σε έναν; Κανένα πρόβλημα για τον ηγέτη των Μπακς που δεν σταματιέται με τίποτα.