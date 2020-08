Ο πλέι μέικερ του Μιλγουόκι, μιλώντας στο «The Undefeated», εξήγησε για ποιον λόγο πήραν οι Μπακς αυτή την πρωτοφανή και ιστορική απόφαση!

«Αγανακτήσαμε με τις δολοφονίες και την αδικία» ήταν η χαρακτηριστική ατάκα του Χιλ.

Bucks guard George Hill says to @TheUndefeated his team is not playing against Orlando tonight in light of shooting of Jacob Blake in Kenosha, Wisc. “We’re tired of the killings and the injustice,” Hill to @TheUndefeated.

— Marc J. Spears (@MarcJSpears) August 26, 2020