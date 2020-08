ΝΒΑ: Ο ΛαΜέλο Μπολ έφυγε από την εταιρεία του πατέρα του πριν το Draft!

Ο 19χρονος πόιντ γκαρντ ετοιμάζεται να μετρήσει τις δυνάμεις του στην κορυφαία λίγκα μπάσκετ του πλανήτη, οι ειδικοί εκτιμούν ότι θα επιλεγεί ψηλά στο ΝΒΑ Draft και ο ίδιος αποχώρησε από την Big Baller Brand.

Είναι η αθλητική εταιρεία που σύστησε ο... φαφλατάς πατέρας τους, Λαβάρ προ ετών. Μάλιστα ο ΛαΜέλο ολοκληρώνει συμφωνία με την Puma, όπως αναφέρει ο Shams Charania,.

LaMelo Ball closing in on Puma deal, becoming first Ball Brother to sign shoe endorsement with company outside Big Baller Brand. https://t.co/2J9eRGOkhJ

— Shams Charania (@ShamsCharania) August 26, 2020