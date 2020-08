Κάρτερ: «Φοβάμαι να κυκλοφορήσω χωρίς ταυτότητα»! (vid)

Αστυνομικοί πυροβόλησαν εν ψυχρώ τον Τζέικομπ Μπλέικ, προκαλώντας εκ νέου κύμα οργής και μαζικών διαδηλώσεων στις ΗΠΑ.

Οι παίκτες των Σέλτικς και των Ράπτορς έχουν φτιάξει κοινό μέτωπο ώστε να μην «κατέβουν» να παίξουν στο πρώτο ματς για τα ημιτελικά της Ανατολής ενώ ο Βινς Κάρτερ παραδέχθηκε σε συνέντευξη του:

«Βγαίνω έξω για να τσεκάρω το γραμματοκιβώτιο ή να πετάξω τα σκουπίδια, βλέποντας αστυνομικούς να κάνουν ελέγχους στη γειτονιά και υπάρχει δισταγμός. Πλέον κουβαλάω την ταυτότητα μου στην τσέπη. Απλώς, σε περίπτωση που γίνει κάτι. Δεν έχει να κάνει με το ότι ίσως με ξέρουν ή οτιδήποτε άλλο, όχι... Έχει να κάνει με τον φόβο! Βγαίνω έξι κι αναρωτιέμαι "έχω την ταυτότητα μου στο πορτοφόλι;" σε περίπτωση που γίνει κάτι. Αυτό είναι πρόβλημα».

Vince Carter takes his phone and ID with him when he checks the mail at the bottom of his driveway, in case a patrolling cop drives by. (Via @GetUpESPN) pic.twitter.com/2dneAaU2N5

— The Undefeated (@TheUndefeated) August 26, 2020