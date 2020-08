Ο Ντόντσιτς για το πάτημα του Μόρις: «Ελπίζω να μην το ήθελε, εσείς τι λέτε;» (vid)

Στον αγώνα των Κλίπερς με τους Μάβερικς ο Μόρις πάτησε τον τραυματισμένο αστράγαλο του Λούκα Ντόντσιτς. Αυτή η κίνηση παρότι φαίνεται ως ατύχημα, πολλοί πιστεύουν ότι μπορεί να έγινε και επίτηδες. Εκτός από τον κόσμο που έχει ξεσηκωθεί και ο νεαρός Σλοβένος έχει κάποιες αμφιβολίες για το θέμα και όταν ρωτήθηκε απάντησε και μάλιστα επέστρεψε την ερώτηση στον δημοσιογράφο:

«Φυσικά και το έχω δει, έχω την γνώμη μου... Ελπίζω να μην το ήθελε. Εσύ τι λες;» και συνέχισε, «ελπίζω να μην το ήθελε, ο καθένας ας βγάλει τα συμπεράσματα του».

I asked @luka7doncic if he thinks Morris purposely stepped on his ankle. pic.twitter.com/zDlAX2hH0U

— Brad Townsend (@townbrad) August 26, 2020