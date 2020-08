Ο Μόρις πάτησε πάνω στον τραυματισμένο αστράγαλο του Ντόντσιτς και έχει ξεσηκώσει «θύελλα» (vid)

Την... οργή των οπαδών έχει προκαλέσει ο Μάρκους Μόρις, ο οποίος βρέθηκε να πρωταγωνιστεί σε μια φάση με τον Ντόντσιτς και έχει προκαλέσει «θύελλα» αντιδράσεων. Ο παίκτης των Κλίπερς πάτησε πάνω στον τραυματισμένο αστράγαλο του νεαρού Σλοβένου, βγάζοντας του μάλιστα και το παπούτσι.

Ενώ η φάση φαίνεται να είναι τυχαία και ο Μόρις να κοιτάει αλλού, πολλοί το αμφισβητούν και θεωρούν ότι έγινε επίτηδες, με τις αντιδράσεις να είναι αρκετές.

Marcus Morris stepped on Luka’s ankle which has already been injured. pic.twitter.com/fB8TleETCZ

— ContentNBA (@ContentNBA) August 26, 2020