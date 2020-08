Επικός Μπάρκλεϊ προκαλεί Σακίλ να πει το επίθετο του Αντετοκούνμπο και δωρίζει 10.000 δολάρια σε ίδρυμα (vid)

Οι τηλεοπτικές... μάχες του Τσάρλς Μπάρκλεϊ και του Σακίλ Ο'νιλ έχουν φτάσει σε άλλο επίπεδο, καθώς οι δύο θρύλοι του NBA, δεν σταματούν να πειράζουν ο ένας τον άλλον. Αυτό έκαναν έχοντας ως καλεσμένο τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο Γιάνναρος κατέκτησε το βραβείο του καλύτερου αμυντικού της χρονιάς και αφού πρώτα άκουσε τον Σακίλ να προσπαθεί χωρίς επιτυχία να του μιλήσει ελληνικά, στη συνέχεια άκουσε τον Μπάρκλεϊ να προκαλεί τον θηριώδη σέντερ να πει το επίθετο του Greek Freak, καθώς πάντα το κάνει λάθος.

Μάλιστα τόνισε πως αν το έλεγε ο Σακίλ θα έδινε 10.000 δολάρια σε ίδρυμα που θα αποφασίσει ο Αντετοκούνμπο. Ο Σακ το είπε κανονικά και ο πρώην παίκτης των Σανς θα δώσει τα χρήματα, παρότι στο τέλος ο Σακίλ έκανε την πλάκα του και είπε πάλι λάθος το επίθετο του Γιάνναρου.

With a donation from Chuck on the line, @SHAQ finally got Giannis' last name right pic.twitter.com/E47hxpQIQR

— NBA on TNT (@NBAonTNT) August 25, 2020