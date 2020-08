Εύκολα, σχεδόν αθόρυβα, όπως το έχουν κάνει όλη την σεζόν, οι Χιτ έκαναν ακόμα ένα βήμα μπροστά στο φετινό ΝΒΑ και «σκούπισαν» τους Πέισερς. Δίχως πολλές περιπέτειες, η ομάδα του Μαϊάμι πήρε τις 4 νίκες που χρειαζόταν και κατάφερε να περάσει στην επόμενη φάση, που εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, θα βρεθεί αντιμέτωπη με τους Μιλγουόκι Μπακς.

Μπορεί να μην ξεκίνησαν ως φαβορί στην Ανατολή, αλλά τα πράγματα άλλαξαν και το σύνολο των Χιτ κατάφερε να ξεχωρίσει. Ο Μπάτλερ είναι ο ηγέτης και γύρω του έχει έναν συνδυασμό νιάτων και ταλέντου, που λίγοι πίστευαν, αλλά πολλοί πείστηκαν τώρα. Ο συνδυασμός έχει δουλέψει άψογα, οι Χιτ προχωρούν δίχως μεγάλα δράματα και μάλιστα στην πρώτη φάση των playoffs κατάφεραν να βγάλουν και τον κρυφό τους άσο από το μανίκι.

Βέβαια πόσο κρυφός να είναι ένας άσος που έχει πάρει πρωτάθλημα Ευρώπης και βγάζει το ψωμί του τόσα χρόνια στο ΝΒΑ, αλλά ο Γκόραν Ντράγκιτς είναι σίγουρα το πρόσωπο που ξεχωρίζει για το Μαϊάμι σε αυτή την πρώτη φάση. Έχει κέφι εκτός παρκέ, έχει ρόλο και έχει καταφέρει να κάνει και μερικές σπουδαίες εμφανίσεις που δείχνουν ότι βρίσκεται στην καλύτερη κατάσταση.

Έχουν περάσει σχεδόν 6 χρόνια από τότε που βρέθηκε στο Μαϊάμι, πολλά άλλαξαν, παίκτες πήγαν και έφυγαν και το μοναδικό που έμεινε ίδιο είναι ότι ο Ντράγκιτς συνέχισε να αναπτύσσεται ως παίκτης και ως ηγέτης.

Ο Σλοβένος ηγέτης έχει μάθει να είναι εκεί για όλους, κάνοντας πράγματα που δεν βλέπει κάποιος στην στατιστική του αγώνα. Θα μιλήσει στους συμπαίκτες του, θα τους κατευθύνει, θα βγει μπροστά, ενώ σίγουρα βοηθάει η εξαιρετική σχέση που έχει με τον Μπάτλερ, κάτι που παραδέχτηκε ο ίδιος πριν από δύο ημέρες. «Περνάμε πολλές ώρες μαζί εκτός γηπέδου. Συζητάμε, βλέπουμε ταινίες και προσπαθώ στο παρκέ να κάνω την ζωή του πιο εύκολη κι αυτός την δική μου πιο εύκολη. Την ώρα του αγώνα επικοινωνούμε πολύ καλά και βλέπουμε πως θα αμυνθούμε, πως θα επιτεθούμε και άλλες λεπτομέρειες του παιχνιδιού».

Δεν είναι όμως μόνο αυτός. Είναι όλη ομάδα. Μπορεί μέσα στο παρκέ να δίνει την δική του παράσταση, αλλά όταν τον χρειαστούν οι συμπαίκτες του θα είναι εκεί για να τους μιλήσει, να τους ανεβάσει ή να τους κατευθύνει. Άλλωστε το ίδιο έκανε και με τεράστια επιτυχία και στην εθνική του ομάδα, καθοδηγώντας τον πιτσιρικά Ντόντσιτς και δίνοντας του την ευκαιρία να λάμψει δίπλα του.

is the stuff you won't see in Goran Dragic Game 3 boxscore. pic.twitter.com/soa7VT86oT

Ο Ντράγκιτς έχει εκείνη την θετική διάθεση που χρειάζεται κάθε ομάδα για να ανθίσει. Θα κάνει πλάκα, θα διώξει το άγχος, θα διασκεδάσει με αυτό που κάνει, θα αποθεώσει τον κόσμο και στο τέλος θα απλώσει την εμπειρία του στο παρκέ και θα δώσει στην ομάδα του όλα όσα χρειάζεται από εκείνον, είτε είναι από τον πάγκο, είτε από την αρχή. Άλλωστε και ο Μπάτλερ σχολίασε πως είναι ο κολλητός του και έχει καταφέρει να κάνει άπαντες στην ομάδα να λατρεύουν το στιλ του.

Φυσικά, δεν μπορούμε να αφήσουμε απ' έξω και την εξαιρετική αγωνιστική παρουσία του, που είναι το κερασάκι που έλειπε από την ομάδα του. Προσφέρει σταθερά και έχει εντυπωσιακούς αριθμούς στον πρώτο γύρο των playoffs. Σταθερά διψήφιος, με αρκετά ατομικά ρεκόρ, δείχνει στην καλύτερη του φάση, όπως και η ομάδα του που περνάει στην επόμενη πρόκληση.

Goran Dragic balled out in the first round

Ο Σλοβένος σε αυτόν τον πρώτο γύρο είχε 20+ πόντους σε 4 συνεχόμενους αγώνες playoffs, αριθμό ρεκόρ στην καριέρα του, έχει διψήφιο αριθμό πόντων σε 22 συνεχόμενα παιχνίδια playoffs, όντας 4ος στην λίστα της ιστορίας των Χιτ, ενώ έχει σκοράρει διψήφιο αριθμό πόντων στα 22 από τα 23 παιχνίδια playoff που έχει παίξει με την φανέλα των Χιτ.

@Goran_Dragic has scored 20+ in a postseason career-high 4 straight

@Goran_Dragic has scored in double figures in 22 straight playoff games, tying Zo for 4th longest streak in HEAT history

@Goran_Dragic has now scored in double figures in 22 of his 23 Miami playoff games pic.twitter.com/ubtHbSwXrk

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) August 25, 2020