Τζορτζ Χιλ: «Δεν έπρεπε να έχουμε έρθει σε αυτό το καταραμένο μέρος» (vid)

Ο πισώπλατος πυροβολισμός του μαύρου άνδρα από αστυνομικούς στο Ουινσκόνσιν, έχει ξεσηκώσει νέα θύελλα αντιδράσεων στην Αμερική και φαίνεται πως οι αντιδράσεις φουντώνουν και πάλι. Σε αυτό είναι δύσκολο να μείνουν αμέτοχοι οι παίκτες του ΝΒΑ, αφού βρίσκονται στην φούσκα και εκτός από το μπάσκετ παλεύουν και για να περάσουν τα μηνύματα τους για δικαιοσύνη και ισότητα.

Ο Τζορτζ Χιλ εμφανίστηκε ιδιαίτερα προβληματισμένος στις δηλώσεις του, ενώ σχολίασε και πως ίσως δεν θα έπρεπε να παίξουν στο Ορλάντο, εν μέσω κοινωνικών αντιδράσεων.

«Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Πρώτα απ' όλα δεν έπρεπε να έχουμε έρθει εδώ. Το να έρθουμε εδώ μας πήρε όλα τα 'όπλα' μας για τα θέματα αυτά. Αλλά εδώ είμαστε. Και έτσι είναι. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα απ' εδώ. Αλλά όταν όλα τελειώσουν κάποια πράγματα πρέπει να αλλάξουν. Ο κόσμος πρέπει να αλλάξει. Η αστυνομία πρέπει να αλλάξει. Εμείς ως κοινωνία πρέπει να αλλάξουμε. Αυτή την στιγμή δεν βλέπουμε τίποτα απ' αυτά. Ζωές αφαιρούνται τώρα που μιλάμε. Δεν υπάρχει συνέπεια ή λογοδοσία. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Μέχρι ο κόσμος να αλλάξει, δεν μπορούμε να βρούμε λύσεις. Αυτό που είδα στο Ουινσκόνσιν μου ράγισε την καρδιά. Είμαστε εδώ, παίζουμε, να κάνουμε όλες αυτές τις κινήσεις και να βλέπουμε ότι όλα συνεχίζονται κανονικά, είναι μια χάλια κατάσταση».

Bucks guard George Hill speaks strongly about the cop shooting of African-American Jacob Blake in Milwaukee and questioned whether NBA teams should have come to the “bubble” in the midst of the social justice movement. pic.twitter.com/Z12YtI5Iep

