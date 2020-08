Δεν μπόρεσε να περιορίσει σε ακόμα ένα ματς η άμυνα του Ορλάντο τον Greek Freak.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τελείωσε τον αγώνα με 31 πόντους (2/6 βολές, 13/16 δίποντα, 1/5 τρίποντα), 15 ριμπάουντ (11-4), 8 ασίστ και 1 κόψιμο, δίνοντας άλλη μια παράσταση στα playoffs.

Με αυτό τον τρόπο οι Μπακς έφτασαν στο 3-1 στη σειρά και ψάχνουν άλλη μια νίκη για να προκριθούν στον επόμενο γύρο.

Near triple-double for The Greek Freak.

31 PTS | 15 REB | 8 AST | 1 BLK pic.twitter.com/S6NVvb50u7

— Milwaukee Bucks (@Bucks) August 24, 2020