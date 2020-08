Μίτσελ για πυροβολισμούς στο Ουισκόνσιν: «Γ@μ...τε το μπάσκετ» (pic & vid)

Ένας αφροαμερικανός άνδρας εισήχθη εσπευσμένα σε νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση μετά τον τραυματισμό του από πυρά αστυνομικού στην πλάτη.

Το συμβάν έγινε στο Ουσικόνσιν και φυσικά ξεσήκωσε θύελλα διαμαρτυρίας.

Ο Ντόνοβαν Μίτσελ ανέφερε πως, «Γ@μ...τε το μπάσκετ και τα playoffs, αυτό είναι άρρωστο, είναι ένα αληθινό πρόβλημα.

Απαιτούμε δικαιοσύνη, δεν έχω λόγια, τι στο διάολο ρε φίλε. Γι' αυτό δεν αισθανόμαστε ασφαλείς».

Οι Μπακς προχώρησαν σε επίσημη ανακοίνωση αποδοκιμασία ενώ κι ο προπονητής τους Μάικ Μπουντενχόλζερ καταδίκασε το συμβάν, «Προσεύχομαι για τον Τζέικομπ Μπλέικ.

Κάτι πρέπει να αλλάξει, πρέπει να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι».

“I would just like to send out my thoughts and prayers to Jacob Blake and his family...we need to have change, we need to be better.” pic.twitter.com/qf6qAsnopc

— Milwaukee Bucks (@Bucks) August 24, 2020