Σίξερς: Προς την έξοδο ο Μπρετ Μπράουν (pic)

Οι Σίξερς αποκλείστηκαν με 4-0 από τους Σέλτικς στον πρώτο γύρο των playoffs και η απουσία του Μπεν Σίμονς δεν είναι ικανή δικαιολογία να κρατήσει τον Μπρετ Μπράουν στον πάγκο της ομάδας.

Ο Σαμς Τσαράνια ανέφερε πως η απομάκρυνσή του από την ομάδα της Φιλαδέλφεια είναι θέμα ωρών και παρουσιάζει φαβορί για την αντικατάστασή του τους Ιμέ Ουντόκα, Ντέιβ Γέργκερ, Τζέι Ράιτ και Τάιρον Λου.

Following a series sweep and seven years as head coach, the 76ers are expected to part with Brett Brown, sources tell @ShamsCharania.

— The Athletic NBA (@TheAthleticNBA) August 24, 2020