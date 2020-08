Λίγο μετά το φοβερό «buzzer beater» με το οποίο «ξέρανε» τους Κλίπερς βάζοντας παράλληλα και το κερασάκι στην τούρτα της δικής του, επικής, εμφάνισης, το... twitter πήρε φωτιά!

«Bang, bang» το σχόλιο του Λεμπρόν, «είναι αδιανόητα γελοίο» συμπλήρωσε ο Κάρι, ενώ ο Ουέιντ ακόμα... βάζει θαυμαστικά στο ποστάρισμά του. Πιο χαρακτηριστικό απ' όλα; Το σχόλιο του Ζακ Λαβίν, ο οποίος τον χαρακτήρισε «σκληρό καρ...λη!»

Δείτε μερικές από τις αναρτήσεις των NBAers!

Λεμπρόν Τζέιμς

BANG BANG!! In my *Mike Breen voice — LeBron James (@KingJames) August 23, 2020

Στεφ Κάρι

Ντούειν Ουέιντ

W O W Luka we are not worthy!!! — DWade (@DwyaneWade) August 23, 2020

Ντέιμιαν Λίλαρντ

Big dawg — Damian Lillard (@Dame_Lillard) August 23, 2020

Τζα Μοράντ

luka cold — Ja Morant (@JaMorant) August 23, 2020

Τρέι Γιανγκ

Μορίς Χάρκλες

Nah that’s wild — Maurice Harkless (@moe_harkless) August 23, 2020

Μπράντλεϊ Μπιλ

Invest in a step back!! — Bradley Beal (@RealDealBeal23) August 23, 2020

Κλιντ Καπέλα

Wow wow wow — Clint Capela (@CapelaClint) August 23, 2020

Σι Τζέι Μακ Κόλουμ

Sheesh. Step back to freedom — CJ McCollum (@CJMcCollum) August 23, 2020

Τέρενς Ρος

Luka Magic — Terrence Ross (@TerrenceRoss) August 23, 2020

Κέβιν Λοβ

Gonna state the obvious here but damn...LUKA IS A BONAFIDE SUPERSTAR!!! — Kevin Love (@kevinlove) August 23, 2020

ΝτεΜάρκους Κάζινς

Young fella special.. — DeMarcus Cousins (@boogiecousins) August 23, 2020

Γκόραν Ντράγκιτς

@luka7doncic with the dagger!!!! game over — Goran Dragić (@Goran_Dragic) August 23, 2020

Πολ Πιρς

Luka the Don — Paul Pierce (@paulpierce34) August 23, 2020

Ζακ Λαβίν