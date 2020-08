Συγκινεί ο Πάου Γκασόλ για τον Κόμπι: «Με δάκρυα στα μάτια σήμερα...» (pic)

Ο Ισπανός σταρ ήταν από τους αγαπημένους παίκτες και φίλους του αδικοχαμένου Κόμπι, ενώ και ο ίδιος ο Γκασόλ εξακολουθεί να κρατάει δεσμούς φιλίας με την οικογένειά του.

Με αφορμή το γεγονός ότι ο Κόμπι Μπράιαντ θα γιόρταζε σήμερα (23/8) τα γενέθλιά του, έγραψε στα social media: «Με δάκρυα στα μάτια σήμερα... Εύχομαι τόσο πολύ να ήσουν εδώ και να γιορτάζαμε τα γενέθλιά σου μαζί με τα κορίτσια σου και την οικογένειά σου. Μου λείπεις αδερφέ μου, εσύ και η Τζίτζι. Θα σου είμαι πάντα ευγνώμων για το πόσο πολύ επηρέασες την ζωή μου με πολλούς διαφορετικούς τρόπους...»

With tears in my eyes today... I just wish so badly that you were here celebrating your bday with your girls and family. I miss you and Gigi so much brother. I will always be thankful for how much you have impacted my life in so many different ways. #Hermano #Familia #42 pic.twitter.com/hHYYfUwmcj

