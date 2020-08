Κόμπι Μπράιαντ και Πάου Γκασόλ είχαν εξαιρετικές σχέσεις εντός και εκτός παρκέ, με τον ένα πάντα να μιλάει για τον άλλο με σεβασμό και να τον αποθεώνει.

Μετά τον θάνατο του τεράστιο Black Mamba εξαιτίας αεροπορικού δυστυχήματος, ο Ισπανός είναι δίπλα στην οικογένεια του φίλου και παίζει τον ρόλο του θείου.

Για άλλη μια φορά ο Πάου δείχνει τι σημαίνει η φιλιά για εκείνον και το αποδεικνύει με πράξεις, όντας δίπλα στα αγαπημένα πρόσωπα του Κόμπι. Η συζυγός του θρύλου των Λέικερς, Βανέσα, έχει ανεβάσει αρκετές φωτογραφίες με τον Γκασόλ και τα παιδιά της, τον οποίο αποκαλεί «θείο» Πάου.

Uncle Pau Gasol is the most perfect addition for the Bryant family.

