Ο Νικ Νερς πήρε το βραβείο του προπονητής της χρονιάς στο ΝΒΑ και φυσικά οι παίκτες του χάρηκαν.

Μάλιστα το βραβείο του έδωσαν στον «αέρα» του TNT οι Φρεντ ΒανΒλιτ και Κάιλ Λάουρι με τον Αμερικανό coach των Ράπτορς να τους ευχαριστεί.

.@Klow7 and @FredVanVleet present Nick Nurse with the 2019-20 NBA Coach of the Year award! #NBAAwards pic.twitter.com/x80foNIFSF

— NBA on TNT (@NBAonTNT) August 22, 2020