Μάβερικς - Κλίπερς 122-130: Ντόντσιτς όπως... Μάτζικ και Λεμπρόν! (pic)

Το τρίτο παιχνίδι των Μάβερικς με τους Κλίπερς, είναι ιστορικό για τον Λούκα Ντόντσιτς. Ο Σλοβένος, σημείωσε triple - double με 13 πόντους, 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ σε ηλικία μόλις 21 ετών και 175 ημερών.

Έτσι, έγινε ο τρίτος νεότερος που πετυχαίνει κάτι τέτοιο σε έναν αγώνα playoffs στην ιστορία του ΝΒΑ. Από πάνω του βρίσκονται μόνο ο Μάτζικ Τζόνσον και ο ΛεΜπρόν Τζέιμς!

Luka Dončić has become the first player in Mavericks franchise history to record a triple-double in the playoffs following that rebound.

Dončić (21 years, 175 days) becomes the third-youngest player ever to record a triple-double in the playoffs (Magic Johnson, LeBron James). pic.twitter.com/9RhQhfW0UH

