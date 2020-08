«Όσοι πιστεύατε σε "σκούπα" των Λέικερς, δεν έχετε δικαίωμα να μιλάτε»: Τρελάθηκε το twitter με την νίκη των Μπλέιζερς! (pics)

Η ομάδα του Πόρτλαντ ήταν απολαυστική κόντρα στον ΛεΜπρόν και την παρέα του και φρόντισε να κάνει απλή διαδικασία το 1-0.

Ο Ντέιμιαν Λίλαρντ και οι συμπαίκτες του έκαναν ό,τι μπορούσαν, για να... τρελάνουν τους αντιπάλους τους και μαζί τους τρελάθηκαν και οι χρήστες του twitter.

Το ένα επικό σχόλιο για τους Λέικερς διαδέχθηκε το άλλο και έγινε... χαμός!

«Ξυπνήστε, γιατί θα έχουμε μπελάδες», «Οι διαιτητές έκαναν τα πάντα για να βοηθήσουν τους Λέικερς, αλλά και πάλι έχασαν», «Όποιος σκεφτόταν ότι οι Λέικερς θα έκαναν -0, αυτομάτως δεν έχουν δικαίωμα να μιλάνε για μπάσκετ», ήταν λίγα μόνο από τα σχόλια, ενώ τα 5/32 τρίποντα δεν έμειναν εκτός κουβέντας!

When you shoot 5/31 on 3s you're just not gonna win. Better wake up on Thursday otherwise we're in trouble. — Joe Knows (@JoeKnowsYT) August 19, 2020

Refs did everything to help the Lakers and they still lost, you hate to see it.... — Chris Paul fan (@ManVsParty) August 19, 2020

Anyone who thought the Lakers were gonna win 4-0 automatically have 0 right to be talking basketballportland scores lmao — Samurai (@saad_sammy) August 19, 2020

Lakers really gonna end up leaving the bubble pic.twitter.com/ERiT6QbuXf — Lelouch Vi Britannia (@HokageSM) August 19, 2020

Lol lakers role players gotta shoot better that’s it’s all lakers in 5 — EL_Crawfo (@el_crawfo) August 19, 2020

The Lakers shot 5 of 32 from 3. 16%. And Inside is talking about everything BUT that. 27 missed threes. Almost all of them open looks. — Zachary Ross (@zross12) August 19, 2020

If this is how the Lakers and Bucks are going to be playing then the Raptors and Clippers will win this playoffs. — Teshawn (@TeshawnTizzy) August 19, 2020

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ