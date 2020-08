Λέικερς: Την «έπεσαν» στα instagram των Κάλντγουελ-Πόουπ και Γκριν μετά την ήττα από τους Μπλέιζερς (pics)

Γι' αυτό και αποφάσισαν να κάνουν «ντου» στα instagram profiles των Κεντάβιους Κάλντγουελ - Πόουπ και Ντάνι Γκριν. Δηαλδή, έβαλαν στόχο τους παίκτες που δεν ήταν σε καλή βραδιά.

Ο πρώτος είχε 1 πόντο (0/9 σουτ, 0/1 βολές), 1 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 3 κλεψίματα σε 29 λεπτά και δέχθηκε σχόλια όπως «άλλαξε το όνομά σου στο δενμπορώνασουτάρωκαλά Πόουπ, παίζεις για τους Μπλέιζερς, πώς τα κατάφερες να τάεις στο πρωτάθλημα;, μείνει στον πάγκο, είσαι ο λόγος που μένουμε πίσω, είσαι ένας από τους πιο αξιολύπητους παίκτες, δεν θα έπρεπε να είσαι βασικός, μην σουτάρεις για την υπόλοιπη σειρά».

Let’s check in on KCP’s comment section on Instagram pic.twitter.com/E6IMzQY2zz

— NBA Central (@TheNBACentral) August 19, 2020