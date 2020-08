Σέλτικς: Σε... αναμμένα κάρβουνα για Χέιγουορντ, αποχώρησε τραυματίας (pic)

Οι Σέλτικς επικράτησαν των Σίξερς και κατάφεραν να κάνουν το 1-0 στη σειρά, ωστόσο είδαν τον Χέιγουορντ να αποχωρεί από το ματς, 3 λεπτά πριν το τέλος.

Ο φόργουορντ της Βοστώνης πάτησε πάνω στο πόδι του Τάις σε μια διεκδίκηση και τραυματίστηκε στο δεξί του αστράγαλο.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για διάστρεμμα, κάτι που τον καθιστά αμφίβολο για τα επόμενα ματς.

Gordon Hayward was helped off the floor with an apparent ankle/foot injury pic.twitter.com/yelcJ0GGid

— Bleacher Report NBA (@BR_NBA) August 18, 2020