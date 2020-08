Οι Νάγκετς αντιμετωπίζουν τους Τζαζ στο Game 1 της προημιτελικής σειράς στη Δύση και ο Σέρβος σέντερ λειτούργησε σαν παίκτης NFL.

Συγκεκριμένα, κατέβασε την μπάλα κι έβγαλε μια ασύλληπτη ασίστ από τη μια πλευρά του γηπέδου στην άλλη!

Joker throws it where only his receiver can get it#NBAPlayoffs on ESPN pic.twitter.com/CWBCzc0RpU

