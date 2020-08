«Ο Μπόιλεν τα είχε "βάλει" ακόμα και με τον σεφ των Μπουλς»! (pic)

Το Δεκέμβριο του 2018 ο Τζιμ Μπόιλεν ανέλαβε το «τιμόνι» των Μπουλς, ωστόσο εδώ και λίγες ώρες αποτελεί παρελθόν από την ομάδα.

Το όνομα του 55χρονου προπονητή είχε βρεθεί ουκ ολίγες φορές στο επίκεντρο, για διάφορες... προβληματικές συμπεριφορές του, σε σημείο που δημοσιεύματα τον ήθελαν να μην έχει καλές σχέσεις με τους παίκτες.

Φαίνεται, όμως, πως ο Τζιμ Μπόιλεν δεν τα είχε καλά και με άλλους ανθρώπους που δουλεύουν στον σύλλογο του Σικάγο. Σύμφωνα με νέες πληροφορίες, ο HR φάκελός του δεν είχε μέσα και τις καλύτερες συστάσεις, συμπεριλαμβανομένης μια διαφωνίας που είχε με τον σεφ της ομάδας!

According to the source, the Boylen file with human resources wasn't the greatest, including a verbal run-in with a team chef.

— Joe Cowley (@JCowleyHoops) August 14, 2020